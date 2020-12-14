Правительство РФ предложило расширить круг служащих под государственной защитой

Российское правительство внесло в Государственную Думу законопроект о включении участвовавших в антитеррористических мероприятиях гражданских госслужащих ВС, а также участвовавших в спецоперациях служащих органов внешней разведки в перечень лиц, подлежащих госзащите.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, опубликованному в электронной базе Госдумы, расширение круга лиц под госзащитой соответствует федеральному закону о государственной защите.

Кабмин считает, что гражданские госслужащие Вооружённых сил и внешней разведки наравне с военными участвуют в мероприятиях, спецоперациях и специальных заданиях по обеспечению безопасности в России.

Кроме того, согласно законопроекту, государственная защита распространяется также на сотрудников Росгвардии. Отмечается, что в соответствии с действующей редакцией закона можно определить госзащиту сотрудников центрального аппарата Росгвардии. Однако фактически эти меры применяются к служащим, охраняющим общественный порядок и обеспечивающим безопасность, «при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью».

