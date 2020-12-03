Правительство РФ поддержало запрет финансирования митингов из-за рубежа

Правительство России одобрило законопроект о запрете финансирования митингов и пикетов из-за границы, а также анонимно. Соответствующий отзыв появился в электронной базе Государственной думы. Поправки предлагается внести в федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Согласно инициативе, может быть запрещено получение средств на организацию и проведение публичных мероприятий от других стран, международных организаций, иностранцев, а также граждан России младше 16 лет и анонимов.

Кроме того, финансировать массовые акции не смогут юридические лица, которые были зарегистрированы менее чем за год до этого. По итогам акции ее организаторов обяжут представлять отчет о расходах в тот орган власти, с которым было согласовано мероприятие.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ФинансированиеЗаконопроектМитинг
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