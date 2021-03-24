Правительство Пензенской области ушло в отставку после ареста Белозерцева
Правительство Пензенской области в среду ушло в отставку после отстранения от должности губернатора области Ивана Белозерцева, сообщает ТАСС.
При этом оно продолжит работать до формирования нового состава кабинета.
Ранее Белозерцеву было предъявлено официальное обвинение во взяточничестве и Басманный суд Москвы арестовал его до 20 мая. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года чиновнику в виде денег и иных ценностей «занесли» более 31 миллиона рублей. У арестованного губернатора были изъяты около 500 миллионов рублей в разной валюте, а также коллекция дорогостоящих часов, в том числе Breguet оценочной стоимостью в 5 миллионов рублей, и другие предметы роскоши.
Первый генпрокурор России Валентин Степанков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему именно часы столь часто фигурируют в коррупционных делах.
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