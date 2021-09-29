Правительство Мордовии ушло в отставку

Глава республики Мордовия Артем Здунов подписал указ о роспуске правительства региона. Об этом сообщает ТАСС.

В указе отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания - 29 сентября. Тем не менее, согласно документу, правительство продолжит выполнять свои функции до формирования нового состава кабмина.

Ранее 29 сентября Здунов официально вступил в должность главы республики. Его предшественник - Владимир Волков - занимал эту должность с 2012 по 2020 годы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мордовия
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