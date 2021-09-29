Правительство Мордовии ушло в отставку
29 сентября 202119:56
Глава республики Мордовия Артем Здунов подписал указ о роспуске правительства региона. Об этом сообщает ТАСС.
В указе отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания - 29 сентября. Тем не менее, согласно документу, правительство продолжит выполнять свои функции до формирования нового состава кабмина.
Ранее 29 сентября Здунов официально вступил в должность главы республики. Его предшественник - Владимир Волков - занимал эту должность с 2012 по 2020 годы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+22 430 / сут.
Умерли
206 тыс.+857 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 456 / сут.
- Названы главные причины подъема заболеваемости COVID-19
- В Сочи поезд насмерть сбил молодого человека
- Настроили. Россиянам посоветовали добиваться скидок на жилье
- Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану состоится 12 октября
- В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении оппозиционера Цепкало
- Путин допустил продление службы МКС после 2024 года
- Путин: Россия опережает мир в разработке технологий ядерной космической энергетики
- Эрдоган оценил переговоры с Путиным
- Минюст включил медиапроект «ОВД-Инфо» в реестр незарегистрированных иноагентов
- «Сбербанк» заявил, что дело в отношении Раковой не связано с деятельностью банка
29 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru