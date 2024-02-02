Глава турецкого ЦБ подала в отставку из-за кампании против нее

Глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан попросила президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отставке, передает телеканал TRT.

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Свое решение Эркан объяснила масштабной кампанией против ее репутации. По ее словам, происходящее может оказать влияние на ее семью.

Глава ЦБ отметила, что начавшееся при ней ужесточение денежно-кредитной политики начало приносить плоды. Доказательством стало замедление темпов инфляции, подчеркнула экономист.

Эркан заняла пост главы Центробанка в июне 2023 года. Она стала первой женщиной в Турции на этом посту.

В конце января Центробанк Турции поднял ключевую ставку до 45%, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ЦентробанкРеджеп Тайип ЭрдоганТурция

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