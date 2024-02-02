Глава турецкого ЦБ подала в отставку из-за кампании против нее
Глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан попросила президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отставке, передает телеканал TRT.
Свое решение Эркан объяснила масштабной кампанией против ее репутации. По ее словам, происходящее может оказать влияние на ее семью.
Глава ЦБ отметила, что начавшееся при ней ужесточение денежно-кредитной политики начало приносить плоды. Доказательством стало замедление темпов инфляции, подчеркнула экономист.
Эркан заняла пост главы Центробанка в июне 2023 года. Она стала первой женщиной в Турции на этом посту.
В конце января Центробанк Турции поднял ключевую ставку до 45%, сообщает «Радиоточка НСН».
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