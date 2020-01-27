Правительство Ингушетии отправлено в отставку. О таком решении глава республики Махмуд-Али Калиматов объявил через социальные сети. На вопросы пользователей, чем вызван такой шаг, Калиматов не дал ответа.

Исполняющим обязанности председателя кабинета министров Ингушетии назначен первый вице-премьер Владимир Сластенин, сообщила пресс-служба главы республики. Причём заместителем главы правительства он стал всего пять дней назад.

Предыдущий председатель кабмина Ингушетии Зялимхан Евлоев уволился 28 августа прошлого года, он подал заявление по собственному желанию, отмечат Газета.ру.

