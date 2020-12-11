Правительство Грузии ушло в отставку
11 декабря 202013:47
Правительство Грузии автоматически ушло в отставку из-за начала работы нового парламента.
С этого момента премьер-министр и его кабинет являются исполняющими обязанности. Парламент должен в течение месяца согласовать новый состав кабинета министров.
Кандидатуры в правительство страны будет предлагать правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Этим депутаты будут заниматься две недели после первого заседания парламента.
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11 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru