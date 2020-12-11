Правительство Грузии ушло в отставку

Правительство Грузии автоматически ушло в отставку из-за начала работы нового парламента.

С этого момента премьер-министр и его кабинет являются исполняющими обязанности. Парламент должен в течение месяца согласовать новый состав кабинета министров.

Кандидатуры в правительство страны будет предлагать правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Этим депутаты будут заниматься две недели после первого заседания парламента.

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ФОТО: Акция «Единого национального движения». Фото с сайта sova.news.
ТЕГИ:ПравительствоОтставкаГрузия
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