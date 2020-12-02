Правительство Армении решило снять ограничения на проведение митингов

Руководитель аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян рассказал, что кабмин решил снять ряд ограничений, введённых из-за военного положения.

В своём Facebook чиновник написал, что, согласно постановлению № 1917-Н от 2 декабря, снимут запрет на организацию и проведение митингов и забастовок, который был введён в республике 27 сентября 2020 года, а также отменят особый режим въезда и выезда на территорию Республики Армения, ограничения на публикации и трансляции передач.

Агаджанян добавил, что текст постановления «будет опубликован В ближайшее время».

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. В Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Согласно трёхстороннему соглашению глав России, Азербайджана и Армении, которое вступило в силу 10 ноября, Баку и Ереван обязаны прекратить военные действия и обменяться военнопленными, а в зону конфликта вводятся российские миротворцы.

