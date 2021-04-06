Правительственная вирусология. Ждать ли новых ограничений?

Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, в том числе с его новыми штаммами, поручил разработать глава российского правительства Михаил Мишустин. Этим вопросом будут заниматься Роспотребнадзор совместно с учеными и врачами, а также вице-премьер Татьяна Голикова. Предложения должны быть представлены уже к 9 апреля, то есть к пятнице. Такая спешка в числе прочего может говорить о том, насколько серьезно российскими властями оценивается угроза ухудшения эпидемиологической ситуации.

Собственно, Михаил Мишустин и не скрывал опасений такого рода. В качестве примера он привел печальный опыт целого ряда стран Европы, Америки и Азии, в которых начало третьей волны коронавируса уже официально признанный факт. Глава кабмина призвал не повторять их ошибок и напомнил, что некоторые специалисты предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации и в России.

«Вирус не отступил», - констатировал глава правительства.

Пока динамика заболеваемости коронавирусом в России остается обнадеживающей. Количество вновь выявляемых случаев заражения продолжает снижаться, однако не так интенсивно, как еще несколько недель назад. Тогда снижение оценивалось примерно в 10-12%, однако за последнюю неделю это снижение не превышало 3%, - указала на совещании у премьера глава Роспотребнадзора Анна Попова. По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 8 328 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии количество заболевших в России превысило 4,5 миллиона.

Руководитель Роспотребнадзора обратила внимание на появление в России случаев заражения новыми штаммами коронавируса, из которых особо выделяется «британский», который считается более заразным. В России зафиксировано 103 случая заражения этим видом вируса, все они завозные, внутреннее распространение «британского» штамма пока не фиксируется, - сказала г-жа Попова.

Из поручения премьер-министра не очевидно, намерены ли российские власти вновь прибегнуть к ужесточению оставшихся ограничительных мер или продолжают рассчитывать на эффект от массовой вакцинации. Во всяком случае, на совещании по этому вопросу Мишустин призвал наращивать темпы вакцинации. Причем, его реплика на этот счет больше напоминала агитационный материал:

«Прививка - это возможность позаботиться о собственном здоровье и избежать тяжелых последствий болезни. Сейчас самое время ее сделать».

А если это так, как сказал Мишустин, есть надежда, что обойдется без возвращения ограничений.

