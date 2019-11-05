Пранкеры предложили включить Украину в состав США

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (пранкеры Вован и Лексус) обнародовали запись разговора с действующим губернатором Миссисипи Филом Брайантом. Она была предоставлена сайту KP.Ru в день выборов губернатора в штате Миссисипи.

Сообщается, что ранее пранкеры связались с губернатором от лица тогда еще действующего посла Украины в Соединенных Штатах Америки Валерия Чалого. Кузнецов и Столяров общались с Брайантом в рамках организации «турне» Петра Порошенко по американским штатам.

В частности, губернатору Миссисипи предлагалось присоединиться к голодовке в дни памяти Голодомора. В свою очередь Брайант пригласил бывшего президента Украины Петра Порошенко на охоту на аллигаторов.

Уточняется, что также от лица тогда действующего посла Украины в Соединенных Штатах Америки Валерия Чалого был поднять вопрос о входе Украины в состав Соединенных Штатов Америки.

