«Президент должен отвечать». Познер выступил против гарантий неприкосновенности

«Если речь идет о неприкосновенности по поводу действий, когда он был президентом, которая потом снимается… Предположим, он украл какую-то сумму денег – он все равно сохраняет неприкосновенность или он ее теряет? Это принципиально важная вещь. Если неприкосновенность не касается действий уже после окончания президентских полномочий, тогда я это понимаю. А если это попытка, чтобы он вообще никакой уголовной ответственности не нес принципиально, потому что он был президентом, тогда это неправильно. Моя точка зрения – президент в принципе не может быть неприкосновенным. Если он совершил тяжкое преступление, и это доказано, то он должен отвечать, как любой другой гражданин. Это мое абсолютное убеждение», - признался Познер.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН призвал вместо неприкосновенности президентов создать систему парламентского контроля за их деятельностью. .

