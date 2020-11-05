«Президент должен отвечать». Познер выступил против гарантий неприкосновенности

Журналист и телеведущий в эфире НСН объяснил, почему неприкосновенность для бывших президентов - это неправильно.



Законопроект о пожизненных гарантиях и неприкосновенности для бывших президентов России внесли в Госдуму парламентарии Андрей Клишас и Павел Крашенинников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «новацией» это предложение не является.

Журналист и телеведущий Владимир Познер в эфире НСН высказался против неприкосновенности для бывших президентов.

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«Если речь идет о неприкосновенности по поводу действий, когда он был президентом, которая потом снимается… Предположим, он украл какую-то сумму денег – он все равно сохраняет неприкосновенность или он ее теряет? Это принципиально важная вещь. Если неприкосновенность не касается действий уже после окончания президентских полномочий, тогда я это понимаю. А если это попытка, чтобы он вообще никакой уголовной ответственности не нес принципиально, потому что он был президентом, тогда это неправильно. Моя точка зрения – президент в принципе не может быть неприкосновенным. Если он совершил тяжкое преступление, и это доказано, то он должен отвечать, как любой другой гражданин. Это мое абсолютное убеждение», - признался Познер.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН призвал вместо неприкосновенности президентов создать систему парламентского контроля за их деятельностью. .

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:Владимир ПознерЗаконопроектБезопасностьПрезидент РФ
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