Пожар на «Адмирале Кузнецове». МЧС готовит кадры для Иркутска. А «школа губернаторов» для ЕАО
НСН - о наиболее заметных событиях минувшего дня.
Единственный в России авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» загорелся 12 декабря в Североморске, где стоит на ремонте.
Пожар начался утром во время сварочных работ в первом энергоблоке: в трюм, где было разлито топливо, попала искра. От задымления пострадали десять военнослужащих, им оказана медпомощь, угрозы их здоровью нет, - сообщила пресс-служба Северного флота. По последним данным, площадь пожара составила 600 квадратных метров. Боеприпасов и вооружения на корабле не было. Это – не первое за время ремонта авианосца ЧП. В сентябре 2018 года авианосец был переведен в большой плавучий док ПД-50. В конце октября того же года произошел сбой в подаче электричества и цистерны ПД-50 заполнились. В результате док резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран повредил часть палубы корабля.
Смена руководителей произошла в двух российских регионах. В отставку ушли губернаторы Иркутской области и Еврейской автономной области.
Возглавлявший с 2015 года Иркутскую область Сергей Левченко неоднократно подвергался критике, начиная от истории с убийством медведя до провала работы по ликвидации последствий наводнения в этом году. Так, в октябре Владимир Путин потребовал от Сергея Левченко объяснений, почему люди получили лишь половину свидетельств на проведение капремонта после паводка. Во время своего второго приезда в Иркутскую область после наводнения Владимир Путин устроил настоящий разнос, убедившись, что в районах бедствия царила полная неразбериха почти через месяц после удара стихии. Причины к отставке Левченко были и помимо наводнения, - указал в эфире НСН гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. В качестве таковых он назвал «проблемы в социальной сфере, не самую эффективную систему власти, элитные конфликты». Временно исполняющим обязанности главы Иркутской области назначен Игорь Кобзев, до сего дня - замминистра МЧС.
Теперь уже бывший губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, в отличие от иркутского коллеги, не подвергался столь острой публичной критике, однако и его прошение об отставке в четверг было удовлетворено главой государства. Левинталь наряду с Левченко назывались экспертами наиболее вероятными «кандидатами на выход» из губернаторского корпуса до конца года. Врио главы региона назначен сенатор Ростислав Гольдштейн. Как отмечает ТАСС, он прошел подготовку в ходе третьего набора на курсах кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, прозванной «школой губернаторов». По мнению экспертов, которое приводит агентство, Гольдштейн хорошо осведомлен о проблемах региона, известен его жителям и обладает необходимыми управленческими навыками.
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