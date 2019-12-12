Пожар на «Адмирале Кузнецове». МЧС готовит кадры для Иркутска. А «школа губернаторов» для ЕАО

Единственный в России авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» загорелся 12 декабря в Североморске, где стоит на ремонте.

Пожар начался утром во время сварочных работ в первом энергоблоке: в трюм, где было разлито топливо, попала искра. От задымления пострадали десять военнослужащих, им оказана медпомощь, угрозы их здоровью нет, - сообщила пресс-служба Северного флота. По последним данным, площадь пожара составила 600 квадратных метров. Боеприпасов и вооружения на корабле не было. Это – не первое за время ремонта авианосца ЧП. В сентябре 2018 года авианосец был переведен в большой плавучий док ПД-50. В конце октября того же года произошел сбой в подаче электричества и цистерны ПД-50 заполнились. В результате док резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран повредил часть палубы корабля.

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