Высокие цены на газ и жесткие законы могут усложнить обстановку на Украине, и президент страны Владимир Зеленский «позавидует» экс-главе государства Виктору Януковичу. Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Экс-парламентарий прокомментировала ситуацию с ценами на газ в стране, засомневавшись, что граждане будут способны покупать топливо по его текущей рыночной цене, достигавшей тысячу долларов за тысячу кубометров.

Савченко подчеркнула, что в этой ситуации Зеленский будет «бить кулачком» и обещать не допустить повышения цен на газ для населения. Разницу с рыночной ценой при этом будут оплачивать на местах, и при таком сценарии регионы просто не смогут нормально функционировать.

Бывший депутат объяснила, что нынешняя ситуация с ценами — «это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют».

«И если Зеленский при этом действительно "запустит" закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича», — добавила Савченко.

Ранее Надежда Савченко заявила, что украинская стратегия военной безопасности утверждалась США, напоминает РИА ФАН. Экс-депутат подчеркнула, что «президент Зеленский ничего не подписывает, пока не согласуют с Западом». При этом сама стратегия может вовлечь Украину в войну с ядерными державами, отмечает «Свободная пресса».

