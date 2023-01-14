Постпред США призвала Россию активизировать сотрудничество по зерновой сделке

США призвали Россию активизировать взаимодействие в рамках договоренностей о вывозе продовольствия с Украины. Об этом заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Посол в Анкаре заявил об отсутствии прогресса в вопросе экспорта российской агропродукции

В ходе заседания Совета Безопасности международной организации постпред отметила, что предпринимаемых усилий по зерновой сделке недостаточно для покрытия «мировых потребностей в зерне, поставляемом по Черному морю».

«Я призываю других членов Совета Безопасности присоединиться к нам в призыве к России немедленно активизировать сотрудничество», — приводит слова дипломата ТАСС.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до 46% украинской сельхозпродукции оседает в странах Европы и не доходит до бедных стран Африки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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