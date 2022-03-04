Постпред РФ: Москва поддерживает идею встречи глав МИД Украины и России в Турции
Москва считает хорошей идею Турции организовать встречу министров иностранных дел России и Украины на дипломатическом форуме в Анталье. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
В настоящее время представители России и Украины встречаются в Белоруссии. Предыдущая вторая встреча делегаций прошла 3 марта в Беловежской пуще.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». В Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.
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