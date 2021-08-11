Постпред Крыма предупредил о подготовке Украиной серии провокаций
Власти Украины готовят комплекс антироссийских и антикрымских провокаций для нагнетания напряженности в Черноморском регионе. Об этом заявил вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов в беседе с РИА Новости.
По словам Мурадова, провокации против РФ «являются обязательной составной частью» проекта Киева «Крымская платформа», и украинские власти намерены разработать «целый комплекс».
Вице-премьер крымского правительства считает, что организаторы международного саммита по «деоккупации» Крыма будут использовать тему полуострова для расшатывания международной обстановки вокруг этой территории. Мурадов считает, что такое задание дали США и НАТО, отмечает РЕН ТВ.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно утверждал, что Киев делает все возможное для «возвращения» Крыма, и в этих целях была запущена международная «Крымская платформа», напоминает Газета.ру. Украина предложила присоединиться к инициативе США, странам Евросоюза, Турции, Великобритании, Канаде. Первый саммит «Крымской платформы» запланирован на 23 августа.
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