Постпред Крыма предупредил о подготовке Украиной серии провокаций

Власти Украины готовят комплекс антироссийских и антикрымских провокаций для нагнетания напряженности в Черноморском регионе. Об этом заявил вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов в беседе с РИА Новости.

По словам Мурадова, провокации против РФ «являются обязательной составной частью» проекта Киева «Крымская платформа», и украинские власти намерены разработать «целый комплекс».

Вице-премьер крымского правительства считает, что организаторы международного саммита по «деоккупации» Крыма будут использовать тему полуострова для расшатывания международной обстановки вокруг этой территории. Мурадов считает, что такое задание дали США и НАТО, отмечает РЕН ТВ.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно утверждал, что Киев делает все возможное для «возвращения» Крыма, и в этих целях была запущена международная «Крымская платформа», напоминает Газета.ру. Украина предложила присоединиться к инициативе США, странам Евросоюза, Турции, Великобритании, Канаде. Первый саммит «Крымской платформы» запланирован на 23 августа.

