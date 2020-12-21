Постпред Крыма предрек Украине катастрофу из-за антироссийской политики
Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что выбранный западными странами антироссийский курс «ни к чему хорошему не приведёт», сообщает РИА Новости.
Отдельно Мурадов отметил, что политика Вашингтона «биться с Россией до последнего украинца» является катастрофичной для Украины, и призвал вернуться «в цивилизационную семью», которая совместно создавалась на протяжении веков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times заявил, что избранный президент США Джо Байден имеет «близкие связи» с Киевом, что поможет решить вопрос Донбасса. Также украинский лидер призвал США помочь в вопросе «возвращения» Крыма.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года в Крыму прошёл референдум, по итогам которого 96,77% избирателей и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. На Украине считают, что Россия оккупировала Крым.
Президент России Владимир Путин, в ходе большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года, отвечая на вопрос журналиста BBC, заявил, что «Крым, в отличие от Косово, вошел в состав России по итогам референдума». «Но на Западе «проглотили» отделение Косово, а против крымчан ввели санкции», - напомнил глава государства.
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