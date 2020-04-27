Постоянная пятёрка Совбеза ООН согласовала саммит в видеофоромате
Саммит постоянных членов Совета безопасности ООН согласован всеми сторонами. Сейчас выбирается конкретная дата его проведения в формате видеконференции. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе лекции для студентов МГИМО в таком же формате.
По словам Лаврова, «пятерка» постоянных членов Совбеза - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция – сейчас задумалась над тем, какой вклад она может внести в борьбу с коронавирусом, отмечает Газета.ру.
Изначально президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой проведения такого саммита для решения самых насущных вопросов, которые стоят перед человечеством.
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