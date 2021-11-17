Посольство в Сербии заявило о работе над освобождением российских туристов

Российское посольство в Сербии заявило, что ведомство принимает всесторонние усилия для урегулирования ситуации с задержанием туристов из РФ на территории непризнанного Косово. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент с задержанием четверых российских туристов в Косово произошел 15 ноября. Отмечалось, что у россиян не было паспортов и они были доставлены в отделение полиции для установления личностей.



Как сообщает МИД, россияне планировали посетить город Нови-Пазар и следовали на автомобиле по указаниям навигатора. На границе контроль не производился.





