Посольство России в Лондоне назвало результаты следствия по делу о смерти британки Дон Стерджес в Эймсбери летом 2018 года политизированными. Об этом сообщает ТАСС со сслылкой на заявление диппредставительства.

По данным дипломатов, в России прогнозировали этот сценарий развития событий после гибели Стерджес из-за русофобских настроений в Британии. В посольстве отметили, что дело вокруг «"отравлений" в Солсбери и Эймсбери и последовавшей затем смерти Стерджес» напоминает по своей структуре и степени политизированности дело о смерти Александра Литвиненко.

Российская сторона предположила, что британские власти более 3,5 лет эксплуатируют этот сценарий для дальнейшего разрушения двусторонних отношений. В посольстве заключили, что не готовы доверять результатам такого «расследования».

44-летняя Дон Стерджесс была отравлена неизвестным веществом, которое находилось во флаконе из-под духов. Британские власти заявляли о причастности к ее отравлению российских спецслужб, по их данным, она умерла от воздействия нервно-паралитического вещества «Новичок». При этом никакой связи между Стерджесс и Россией выявлено не было.