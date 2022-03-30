Посольство США в РФ приостановило обработку заявок на визы
30 марта 202220:20
Американское посольство в РФ объявило о приостановке обработки заявок на иммиграционные и неиммиграционные визы.
На сайте диппредставительства указывается, что приостановка связана с введенными властями РФ ограничениями.
Приостановка коснулась как неиммиграционных, так и иммиграционных виз.
Отмечается, что россияне могут записаться на собеседование по неиммиграционной визе в посольстве США в любой другой стране.
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30 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru