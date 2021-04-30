Посольство США в Москве сокращает штат на 75% и приостанавливает выдачу виз

Посольство США в Москве заявило в пятницу о сокращении штата сотрудников консульства на 75%.

Как отмечается в сообщении дипмиссии, на которое ссылается ТАСС, это решение связано с запретом нанимать на работу иностранцев.

Посольство США планирует с 12 мая сократить количество консульских услуг. По данным РИА Новости, такие услуги будут оказываться только американцам. Кроме того, будет приостановлено рассмотрение документов для получения виз.

21 апреля Российская Федерация объявила о высылке 10 американских дипломатов посольства США в Москве. Как уточнили на Смоленской площади, эти сотрудники посольства США обязаны выехать за пределы территории России до 21 мая.

Такой демарш стал ответной мерой на аналогичные действия американской стороны в отношении группы российских дипломатов в Вашингтоне и генерального консульства РФ в Нью-Йорке.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва вскоре предпримет новые шаги в рамках ответных мер на антироссийские санкции США. Вашингтон объявил о них 15 апреля, обвинив Россию в якобы попытке повлиять на выборы в США, в транснациональной коррупции, а также причастности к кибератакам.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном порекомендовал ему отправиться на консультации в Вашингтон. Салливан прибыл в США 22 апреля, отметив, что рад вернуться домой и ждет встречи с семьей и администрацией президента США.

