Посольство США в Москве сокращает штат на 75% и приостанавливает выдачу виз
Посольство США в Москве заявило в пятницу о сокращении штата сотрудников консульства на 75%.
Как отмечается в сообщении дипмиссии, на которое ссылается ТАСС, это решение связано с запретом нанимать на работу иностранцев.
Посольство США планирует с 12 мая сократить количество консульских услуг. По данным РИА Новости, такие услуги будут оказываться только американцам. Кроме того, будет приостановлено рассмотрение документов для получения виз.
21 апреля Российская Федерация объявила о высылке 10 американских дипломатов посольства США в Москве. Как уточнили на Смоленской площади, эти сотрудники посольства США обязаны выехать за пределы территории России до 21 мая.
Такой демарш стал ответной мерой на аналогичные действия американской стороны в отношении группы российских дипломатов в Вашингтоне и генерального консульства РФ в Нью-Йорке.
В МИД РФ подчеркнули, что Москва вскоре предпримет новые шаги в рамках ответных мер на антироссийские санкции США. Вашингтон объявил о них 15 апреля, обвинив Россию в якобы попытке повлиять на выборы в США, в транснациональной коррупции, а также причастности к кибератакам.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном порекомендовал ему отправиться на консультации в Вашингтон. Салливан прибыл в США 22 апреля, отметив, что рад вернуться домой и ждет встречи с семьей и администрацией президента США.
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