Посольство России в столице Ливии могут открыть до конца года

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что посольство РФ в столице Ливии никто не закрывал, сообщает ТАСС.

По его словам, российское диппредставительство в Триполи «разгромили, сожгли бандиты», поэтому работать дипломатам было негде.

Богданов рассказал, что посольство России в ливийской столице может быть открыто до конца года или даже раньше.

«На первом этапе, я думаю, придется базироваться в какой-нибудь гостинице: методы предосторожности, безопасности», - отметил замглавы МИД РФ.

Также спецпредставитель президента РФ добавил, что рассматривается вопрос открытия «консульского учреждения» в Бенгази - втором по величине городе Ливии.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем правительства национального единства Ливии Абдельхамидом Дбейбой, и поздравил весь ливийский народ с началом священного месяца Рамадан, сообщает RT. Дбейба, в свою очередь, выразил признательность за поставку в Ливию партии российской вакцины «Спутник V».

