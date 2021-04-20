Посольство России в столице Ливии могут открыть до конца года
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что посольство РФ в столице Ливии никто не закрывал, сообщает ТАСС.
По его словам, российское диппредставительство в Триполи «разгромили, сожгли бандиты», поэтому работать дипломатам было негде.
Богданов рассказал, что посольство России в ливийской столице может быть открыто до конца года или даже раньше.
«На первом этапе, я думаю, придется базироваться в какой-нибудь гостинице: методы предосторожности, безопасности», - отметил замглавы МИД РФ.
Также спецпредставитель президента РФ добавил, что рассматривается вопрос открытия «консульского учреждения» в Бенгази - втором по величине городе Ливии.
Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем правительства национального единства Ливии Абдельхамидом Дбейбой, и поздравил весь ливийский народ с началом священного месяца Рамадан, сообщает RT. Дбейба, в свою очередь, выразил признательность за поставку в Ливию партии российской вакцины «Спутник V».
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