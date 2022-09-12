Канада и США заявили о двух самолетах РФ у берегов Аляски
12 сентября 202220:58
Два патрульных самолета РФ были замечены у берегов Аляски. Об этом сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), передает ТАСС.
По данным ведомства, самолеты были отслежены 11 сентября. Отмечается, что воздушнее пространство США и Канады нарушено не было.
В NORAD добавили, что эта активность не рассматривается военными как угроза или провокация.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+46 488 / сут.
Умерли
385 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+35 660 / сут.
- Чижов подтвердил завершение своей 17-летней командировки в Брюсселе
- Канада и США заявили о двух самолетах РФ у берегов Аляски
- Лавров принял в Москве делегацию ХАМАС во главе с Ханией
- ООН: Украина зимой может столкнуться с трудностями с электроснабжением
- В белгородском селе Логачевка организовали эвакуацию жителей
- Приложение «Яндекс» на Android сменило название
- Турция проверяет информацию о санкциях против ее банков за сотрудничество с РФ
- В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину «для успеха на поле боя»
- Германия урезала импорт российских товаров
- Финляндия не видит законных оснований для запрета выдачи виз россиянам
12 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru