Канада и США заявили о двух самолетах РФ у берегов Аляски

Два патрульных самолета РФ были замечены у берегов Аляски. Об этом сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), передает ТАСС.

По данным ведомства, самолеты были отслежены 11 сентября. Отмечается, что воздушнее пространство США и Канады нарушено не было.

В NORAD добавили, что эта активность не рассматривается военными как угроза или провокация.

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ФОТО: flickr/Joseph
ТЕГИ:Аляска
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