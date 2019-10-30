Посольство Израиля в России закрылось из-за забастовки

Посольство Израиля в Москве вынуждено свернуть свою работу из-за сокращения финансирования. Как говорится в заявлении диппредставительства еврейского государства, израильское министерство финансов «нарушило договорённости». В ход в посольство на Большой Ордынке уже закрыт, передает RT.

Дипломатические представительства Израиля закрываются по всем миру в связи с забастовкой, объявленной рабочим комитетом МИД и Минобороны страны. Как заявляют протестующие, это стало единственной возможностью выразить несогласие с решением Минфина сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всей планете.

Аналогичное заявление также уже появились на страницах в социальных сетях и других диппредставительств Израиля, в том числе на Украине и в Великобритании.

