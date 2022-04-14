Посольство Франции в ближайшее время возобновит работу в Киеве
Посольство Франции на Украине, перенесенное во Львов после начала военной операции, в ближайшее время возобновит работу в Киеве. Об этом заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает ТАСС.
По словам Ле Дриана, это позволит Франции усилишь поддержку Украине в разных сферах.
Ранее сообщалось, что антитеррористическая прокуратура Франции приступила к четырем расследованиям по фактам возможных военных преступлений в отношении французских граждан на Украине.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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