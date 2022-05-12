Посол заявил о важности дипломатического присутствия РФ в Латвии

Посол России в Латвии Михаил Ванин заявил о важности дипломатического российского присутствия в Латвии. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что в стране сегодня проживают 9 тысяч военных пенсионеров и 190 тысяч челок без гражданства, которым Россия должна оказывать поддержку.

По словам Ванина, на текущий момент отношения между странами носят технический характер.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия закроет консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове. Как отмечалось, такие меры были приняты «в связи с недружественными действиями» по закрытию генконсульств России в Лиепае и Даугавпилсе.







