Посол Украины пообещал защиту задержанному в Польше националисту

Украина планирует добиться освобождения заместителя командира УНА-УНСО (националистическая организация, запрещенная в России) Игоря Мазура. Такое заявление сделал посол государства в Польше Андрей Дещица в публикации на своей странице в Facebook, пишет Газета.ру.

Дипломат пояснил, что Киев будет требовать у польского суда отпустить Мазура на поруки. Он уточнил, что сейчас ведется работа над защитой замкомандира.

Как пишет RT, Дещица добавил, что постоянно информирует супругу националиста о ходе его дела, а также контактирует с украинскими ведомствами и депутатами.

Ранее 9 ноября украинские националисты потребовали от украинского МИДа вмешаться в ситуацию и содействовать немедленному освобождению Мазура, уточняют Известия.



