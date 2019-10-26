Посол России в Вашингтоне заявил о попытках американских чиновников рассорить США с Москвой

В Вашингтоне заявили о продолжающихся попытках чиновников Соединенных Штатов Америки усугубить отношения между Москвой и США. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Заявление было опубликовано на официальной странице Министерства иностранных дел России в социальной сети «ВКонтакте».

Подобным заявлением посол ответил на слова главы Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры Соединенных Штатов Кристофера Кребса. Дипломат добавил, что американские чиновники позволяют себе русофобские «выпады в наш адрес».

