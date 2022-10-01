Посол России рассказал о демарше недружественных стран на конференции ЮНЕСКО в Мехико

«Сегодня была принята консенсусом итоговая декларация конференции, довольно объемный и неконфликтный документ, поэтому он был поддержан всеми участниками мероприятия. Но уже после принятия этого документа имел место демарш представителей недружественных стран», — рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.

По словам Коронелли, в демарше участвовали 48 стран: государства Евросоюза, «англосаксы, младоевропейцы, то есть Восточная Европа, и ряд других примкнувших делегаций». Иностранные делегации, обвиняющие Россию из-за событий на Украине, не стали слушать ответ представителей РФ.

«Без внимания этот демарш мы не оставили — был очень жесткий и вполне конкретный ответ руководителя нашей делегации. Во время ответа участники демарша побежали из зала как крысы, это лишний раз подтверждает, что других мнений и оценок они слышать не желают», — подчеркнул посол.

Коронелли добавил, что по окончании конференции представители ряда делегаций, в том числе ЮАР, выразили российским дипломатам поддержку и одобрение работы команды.

