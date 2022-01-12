Посол РФ в Великобритании заявил, что НАТО провоцирует Украину

Политика НАТО в отношении Украины подталкивает украинские власти занимать агрессивную внешнеполитическую позицию. Таким мнением подлился посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News.

Он отметил, что Россия не намерена вводить войска в Украину и надеется на дипломатическое урегулирование вопросов по гарантиям безопасности с НАТО.

Келин сравнил текущую ситуацию на Украине с 2008 годом, когда Грузии предложили стать союзником Североатлантического альянса.

«И Грузия начала вести себя агрессивно по отношению к Абхазии и Южной Осетии», — объяснил дипломат.

Посол отметил, что вступление Украины и Грузии в НАТО снизит уровень безопасности в Европе и даже может спровоцировать риск войны.

По словам Келина, Россия желает «раз и навсегда» закрепить на бумаге «принципы существования» с НАТО и США.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что переговоры Совета Россия—НАТО выявили расхождения стран по многим вопросам.

