Посол РФ в Великобритании заявил, что НАТО провоцирует Украину
Политика НАТО в отношении Украины подталкивает украинские власти занимать агрессивную внешнеполитическую позицию. Таким мнением подлился посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News.
Он отметил, что Россия не намерена вводить войска в Украину и надеется на дипломатическое урегулирование вопросов по гарантиям безопасности с НАТО.
Келин сравнил текущую ситуацию на Украине с 2008 годом, когда Грузии предложили стать союзником Североатлантического альянса.
«И Грузия начала вести себя агрессивно по отношению к Абхазии и Южной Осетии», — объяснил дипломат.
Посол отметил, что вступление Украины и Грузии в НАТО снизит уровень безопасности в Европе и даже может спровоцировать риск войны.
По словам Келина, Россия желает «раз и навсегда» закрепить на бумаге «принципы существования» с НАТО и США.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что переговоры Совета Россия—НАТО выявили расхождения стран по многим вопросам.
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