Посол КНР призвал США не вмешиваться в дела Украины
Посол Китайской народной республики (КНР) в Украине Ду Вэй заявил, что Соединенный штаты должны прекратить вмешиваться в дела Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что такое заявление Вэй сделал в ходе брифинга в Киеве. По словам китайского посла, США не имеют право на вмешательство как во внутреннюю, так и внешнюю политику Украины.
Кроме того, Ду Вэй призвал США перестать оказывать влияние на отношения между другими странами, в частности, не требовать от Украины выбрать между США и Китаем.
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