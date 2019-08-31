Посол КНР призвал США не вмешиваться в дела Украины

Посол Китайской народной республики (КНР) в Украине Ду Вэй заявил, что Соединенный штаты должны прекратить вмешиваться в дела Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что такое заявление Вэй сделал в ходе брифинга в Киеве. По словам китайского посла, США не имеют право на вмешательство как во внутреннюю, так и внешнюю политику Украины.

Кроме того, Ду Вэй призвал США перестать оказывать влияние на отношения между другими странами, в частности, не требовать от Украины выбрать между США и Китаем.

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