Россия не стремится вернуться в состав «Большой восьмёрки», сообщил телеканалу Channel 4 посол России в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, РФ и без этого состоит в большом числе международных организаций. «Здесь в Лондоне есть четыре международные организации. Мы состоим во всех из них», — заявил дипломат.

Также, по словам Келина, политика Лондона, заключающаяся в продолжении военной поддержки Украины, может привести к полному уничтожению этой страны. Отмечается, что Великобритания продолжать поставлять украинцам оружие и деньги.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание вернуть Россию в состав группы G7. Он отметил, что исключение России из G8 было ошибочным шагом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

