Посол Келин: Москва не стремится вновь стать частью «Большой восьмерки»
Россия не стремится вернуться в состав «Большой восьмёрки», сообщил телеканалу Channel 4 посол России в Великобритании Андрей Келин.
По его словам, РФ и без этого состоит в большом числе международных организаций. «Здесь в Лондоне есть четыре международные организации. Мы состоим во всех из них», — заявил дипломат.
Также, по словам Келина, политика Лондона, заключающаяся в продолжении военной поддержки Украины, может привести к полному уничтожению этой страны. Отмечается, что Великобритания продолжать поставлять украинцам оружие и деньги.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание вернуть Россию в состав группы G7. Он отметил, что исключение России из G8 было ошибочным шагом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США могут отказаться от поста верховного главнокомандующего НАТО в Европе
- Медведев сравнил разговор Путина и Трампа с посещением столовой
- Посол Келин: Москва не стремится вновь стать частью «Большой восьмерки»
- Греф не исключил разворот денежно-кредитной политики ЦБ РФ
- В США опубликованы документы об убийстве Кеннеди
- Зеленский заявил, что ему жалко погибающих россиян
- Трамп: Путин не просил прекратить поставки оружия Киеву
- СМИ: ВСУ атаковали нефтебазу в Кропоткине
- Путин потребовал от Трампа прекратить военную помощь Украине
- СМИ: Европа планирует ускорить поставки оружия Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru