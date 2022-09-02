Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер сообщил об уходе с должности
2 сентября 202221:39
Посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер сообщил, что покинул свою должность. Об этом сообщает ТАСС.
Эдерер заявил, что заключительный рабочим днем на данной позиции для него стало 31 августа.
Подробностей дальнейшей карьеры Эдерер не раскрыл. На должности посла ЕС в России он находился с 2017 года.
Дипломат родился в 1957 году в Германии. В разные годы работал в МИД ФРГ и посольстве Германии в Москве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru