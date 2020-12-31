Посол Британии планирует сотрудничество с США в противодействии РФ и Китаю

Посол Великобритании в США Карен Пирс планирует сотрудничество между Лондоном и Вашингтоном в вопросе противодействия России и Китаю. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, соответствующие заявление Пирс сделала в эфире телеканала Bloomberg.Она отметила, что начать взаимодействие особенно важно после завершения пандемии.

Дипломат добавила, что уже общалась по данному вопросу с приближёнными лицами к команде Байдена.

Демократ Джо Байден на президентских выборах набрал 306 голосов из необходимых для победы 270, и тем самым подтвердил свою победу на выборах президента. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.





