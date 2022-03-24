Посол Антонов обвинил США в попытке демонизировать Россию
Высказывания Госдепартамента Соединенных Штатов о якобы «военных преступлениях» на Украине выходят за рамки здравого смысла. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, целью подобных обвинений со стороны США является попытка «демонизировать нашу страну в глазах общественности».
«Не пора ли остановиться?», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале дипмиссии России в США.
Ранее политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.
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