Посол Антонов обвинил США в попытке демонизировать Россию

Высказывания Госдепартамента Соединенных Штатов о якобы «военных преступлениях» на Украине выходят за рамки здравого смысла. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В США напомнили о новых санкциях против России

По его словам, целью подобных обвинений со стороны США является попытка «демонизировать нашу страну в глазах общественности».

«Не пора ли остановиться?», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале дипмиссии России в США.

Ранее политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:ПосолСШАРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры