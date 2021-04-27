Послов Словакии и стран Прибалтики вызвали в МИД РФ

Послы Словакии и стран Прибалтики вызваны на среду в министерство иностранных дел России. Об этом сообщили журналистам во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Словакия объявила о высылке трех сотрудников российского посольства в Братиславе, напоминает «Свободная пресса».

Кроме того, о высылке российских дипломатов сообщили министерства иностранных дел Эстонии, Литвы и Латвии. Вильнюс объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ, Рига и Таллин — по одному.

Государства пошли на такой шаг в знак солидарности с Чехией, обвинившей российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице и выславшей 18 российских дипломатов.

