Послов Словакии и стран Прибалтики вызвали в МИД РФ
Послы Словакии и стран Прибалтики вызваны на среду в министерство иностранных дел России. Об этом сообщили журналистам во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее Словакия объявила о высылке трех сотрудников российского посольства в Братиславе, напоминает «Свободная пресса».
Кроме того, о высылке российских дипломатов сообщили министерства иностранных дел Эстонии, Литвы и Латвии. Вильнюс объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ, Рига и Таллин — по одному.
Государства пошли на такой шаг в знак солидарности с Чехией, обвинившей российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице и выславшей 18 российских дипломатов.
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