Послание Путина Федеральному собранию пройдет в Манеже
Оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пройдёт в Манеже 21 апреля в 12 часов дня, передает РИА Новости.
В конце прошлой недели пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что послание президента РФ Федеральному Собранию можно назвать «постковидным» из-за того, что Россия преодолевает беспрецедентный период.
Он также отметил, что в документе пойдет речь о системных мерах поддержки, которые государство обеспечит для выхода из сложившегося положения на фоне коронавируса.
Политолог Константин Калачев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в этом обращении президент, вероятно, объявит о новых социальных выплатах для бедных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru