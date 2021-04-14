Послание Путина Федеральному собранию пройдет в Манеже

Оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пройдёт в Манеже 21 апреля в 12 часов дня, передает РИА Новости.

В конце прошлой недели пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что послание президента РФ Федеральному Собранию можно назвать «постковидным» из-за того, что Россия преодолевает беспрецедентный период.

Он также отметил, что в документе пойдет речь о системных мерах поддержки, которые государство обеспечит для выхода из сложившегося положения на фоне коронавируса.

Политолог Константин Калачев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в этом обращении президент, вероятно, объявит о новых социальных выплатах для бедных.



