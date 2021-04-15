Посла России вызвали в МИД Великобритании

Посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван МИД Соединенного Королевства, сообщает ТАСС.





В заявлении британского министерства отмечается, что причиной вызова стали сообщения о якобы совершённых Россией кибератаках и также обстановка на российско-украинской границе.

«Российский посол был вызван в связи обеспокоенностью Соединенного Королевства по поводу злонамеренных действий, вмешательство в демократические процессы, незаконно аннексированного Крыма и наращивания вооруженных сил РФ вблизи границы с Украиной», - сообщает дипведомство Великобритании.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перемещения российских войск по территории России «ни для кого не представляют угрозу». По его словам, деэскалация может произойти только в результате «отказа Вооружённых сил Украины от провокационных действий», сообщает RT.

