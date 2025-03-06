Посла Новой Зеландии в Британии уволили после критики Трампа

Посла Новой Зеландии в Великобритании Фила Гоффа уволили после критических комментариев в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC.

Ранее Гофф на форуме в Лондоне противопоставил попытки Трампа разморозить отношения с Россией действиям премьера Британии в 1940-1945 и 1951-1955 годах Уинстона Черчилля. Политик осуждал подписавшего Мюнхенское соглашение премьера Невилла Чемберлена, отметив, что тот выбрал «между войной и бесчестьем» последнее, но получит также и конфликт. Гофф отметил, что Трамп вернул бюст Черчилля в Овальный кабинет Белого дома, однако дипломат задался вопросом, понимает ли историю лидер США.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс назвал комментарии посла разочаровывающими и не отражающими точку зрения правительства страны. По словам главы МИД, заявления Гоффа делают его должность в Лондоне недействительной.

Между тем пять бывших руководителей Пентагона раскритиковали решение администрации Трампа об увольнении ряда американских генералов, сообщает РЕН ТВ.

