Посла Новой Зеландии в Британии уволили после критики Трампа
Посла Новой Зеландии в Великобритании Фила Гоффа уволили после критических комментариев в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC.
Ранее Гофф на форуме в Лондоне противопоставил попытки Трампа разморозить отношения с Россией действиям премьера Британии в 1940-1945 и 1951-1955 годах Уинстона Черчилля. Политик осуждал подписавшего Мюнхенское соглашение премьера Невилла Чемберлена, отметив, что тот выбрал «между войной и бесчестьем» последнее, но получит также и конфликт. Гофф отметил, что Трамп вернул бюст Черчилля в Овальный кабинет Белого дома, однако дипломат задался вопросом, понимает ли историю лидер США.
Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс назвал комментарии посла разочаровывающими и не отражающими точку зрения правительства страны. По словам главы МИД, заявления Гоффа делают его должность в Лондоне недействительной.
Между тем пять бывших руководителей Пентагона раскритиковали решение администрации Трампа об увольнении ряда американских генералов, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дарчиев стал новым послом России в США
- Помощник Миронова опроверг сообщения о госпитализации артиста
- ФСБ сорвала попытку ГУР Украины получить личные данные подростков для вербовки
- Посла Новой Зеландии в Британии уволили после критики Трампа
- Юрист Васильева предупредила россиян о дачных штрафах
- Дегтярев заявил, что не позволит называть российских спортсменов «иноагентами»
- Олимпийской чемпионке гимнастке Мельниковой предоставили нейтральный статус
- На АЭС на Тайване произошло задымление
- СМИ: Власти обсуждают расширение программы семейной ипотеки
- В Воронежской области при падении БПЛА повреждено здание
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru