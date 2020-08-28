Посла Норвегии вызвали в российский МИД

Посол Норвегии Рюне Ресаланд вызван в МИД России в пятницу, 28 августа в связи с высылкой российского дипломата из Осло. Как передаёт РИА Новости, посол уже прибыл в здание министерства иностранных дел.

Ранее стало известно, что в Норвегии объявили персоной нон грата заместителя торгового представителя РФ. Он фигурирует в деле о задержании гражданина Норвегии, подозревающегося в передаче представителю РФ сведений, содержащих гостайну. Имя дипломата не называется.

Посольство РФ заявило протест норвежскому МИДу в связи с задержанием коллеги, которого, как утверждается, задержали необоснованно и обыскали, не позволив ему связаться с посольством, передаёт РИА ФАН.



