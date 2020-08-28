Посла Норвегии вызвали в российский МИД
Посол Норвегии Рюне Ресаланд вызван в МИД России в пятницу, 28 августа в связи с высылкой российского дипломата из Осло. Как передаёт РИА Новости, посол уже прибыл в здание министерства иностранных дел.
Ранее стало известно, что в Норвегии объявили персоной нон грата заместителя торгового представителя РФ. Он фигурирует в деле о задержании гражданина Норвегии, подозревающегося в передаче представителю РФ сведений, содержащих гостайну. Имя дипломата не называется.
Посольство РФ заявило протест норвежскому МИДу в связи с задержанием коллеги, которого, как утверждается, задержали необоснованно и обыскали, не позволив ему связаться с посольством, передаёт РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
980 тыс.+4 829 / сут.
Умерли
16 914+110 / сут.
Выздоровели
798 тыс.+5 905 / сут.
- Попова заявила об иммунитете у бессимптомно переболевших COVID-19
- Глава МИД: Украина не разрывает дипотношения с Белоруссией, а ставит на паузу
- В России выявлены 4,8 тысячи новых случаев коронавируса
- Посла Норвегии вызвали в российский МИД
- Попова назвала процент пожилых людей среди умерших от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru