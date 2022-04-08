Посетить отпевание Жириновского смогут не все

«Мероприятие будет, учитывая размеры храма и присутствия патриарха, ограниченное по числу участников», — сообщил глава региона.

По его словам, все кадровые вопросы в ЛДПР договорились не обсуждать 40 дней.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что врачи боролись за жизнь лидера ЛДПР Владимира Жириновского на протяжении двух месяцев.

Владимир Жириновский умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжёлой болезни. Похороны политика состоятся 8 апреля.

