Посетить отпевание Жириновского смогут не все

Число присутствующих на отпевании скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которое состоится в храме Христа Спасителя, будет ограничено, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, который является координатором регионального отделения ЛДПР.

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«Мероприятие будет, учитывая размеры храма и присутствия патриарха, ограниченное по числу участников», — сообщил глава региона.

По его словам, все кадровые вопросы в ЛДПР договорились не обсуждать 40 дней.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что врачи боролись за жизнь лидера ЛДПР Владимира Жириновского на протяжении двух месяцев.

Владимир Жириновский умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжёлой болезни. Похороны политика состоятся 8 апреля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛДПРВладимир Жириновский
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