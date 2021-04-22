Порошенко: Россия захватила Азовское море
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что Россия «захватила» Азовское море. Слова политика приводит пресс-служба партии.
«Это территория Украины. Россияне захватили. Где действия украинской власти? Где санкции за этот захват?» — высказался Порошенко.
Кроме того, бывший глава государства возмутился, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский не комментирует «"захват" суверенной территории».
Россия с 24 апреля приостановила право на мирный проход через свои воды в трех районах Черного моря. Ограничения касаются иностранных военных кораблей и других государственных судов и будут действовать до 31 октября.
По словам представителя Госдепартамента США Неда Прайса, запрет мешает работе портов Украины в Азовском море. При этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отмечал, что действия Москвы не ограничивают торговое судоходство или использование украинских портов и соответствуют международным договоренностям.
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