Порошенко продолжает «коллекционировать» уголовные дела

2,3 миллиарда рублей в помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области Прокуратура продолжает выявлять нарушения при распределении помощи Самое сильное стихийное бедствие с начала метеонаблюдений 12 июля объявлено в Иркутской области днем траура по жертвам наводнения