Политика

Порошенко продолжает «коллекционировать» уголовные дела

11 июля22:15

Государственное бюро расследований Украины возбудило новые уголовные дела в отношении Петра Порошенко, заявил юрист Андрей Портнов.

В отношении экс-президента начато расследование о вмешательстве в деятельность судебных органов, злоупотреблении властью и служебным положением.

Также начато производство о возможной госизмене Андрея Парубия, передает RT.

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ТЕГИ:Пётр Порошенко