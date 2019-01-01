Политика
Также начато производство о возможной госизмене Андрея Парубия, передает RT.
Порошенко продолжает «коллекционировать» уголовные дела
11 июля22:15
Государственное бюро расследований Украины возбудило новые уголовные дела в отношении Петра Порошенко, заявил юрист Андрей Портнов.
В отношении экс-президента начато расследование о вмешательстве в деятельность судебных органов, злоупотреблении властью и служебным положением.
Также начато производство о возможной госизмене Андрея Парубия, передает RT.
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ТЕГИ:Пётр Порошенко