Порошенко приравнял российские санкции против него к госнаграде
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что ограничения, которые Россия распространила на него, включив в санкционный список, можно расценивать как государственную награду. Такое мнение он высказал в личном аккаунте в Facebook.
«Мне кажется, это как государственная награда», — написал Порошенко.
Политик также отметил, что его включение в российский санкционный список – это «знак качества».
Напомним, кроме Порошенко в него входит еще 40 граждан Украины – представителей бизнеса и власти.
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