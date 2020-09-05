Порошенко приравнял российские санкции против него к госнаграде

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что ограничения, которые Россия распространила на него, включив в санкционный список, можно расценивать как государственную награду. Такое мнение он высказал в личном аккаунте в Facebook.

«Мне кажется, это как государственная награда», — написал Порошенко.

Политик также отметил, что его включение в российский санкционный список – это «знак качества».

Напомним, кроме Порошенко в него входит еще 40 граждан Украины – представителей бизнеса и власти.

