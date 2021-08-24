Порошенко подозревает Зеленского в причастности к нападению в центре Киева

Экс-глава Украины Петр Порошенко, которого ранее во вторник облили зеленкой в центре украинской столицы, заявил, что в этом замешан действующий президент государства Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».



«Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится», - заявил Порошенко, обращаясь к Зеленскому. Соответствующее заявление политик сделал на Певческом поле в Киеве в ходе выступления перед своими соратниками.

Украинская полиция объявила о задержании юноши 1999 года рождения, который совершил нападение на экс-президента. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, максимальный срок наказания по ней составляет пять лет лишения свободы.

