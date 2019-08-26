Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что над Донецком будет «гордо» развиваться украинский флаг. Об этом экс-глава написал в публикации на своей странице в Facebook, сообщает «Свободная Пресса».

Порошенко отметил, что «от Запада до Востока — Украина едина». По его словам, государство не прекращает борьбу с «российским агрессором» за возвращение украинского Донецка. Порошенко заявил, что над этим городом однажды снова появится украинский флаг, уточняет RT.

Ранее официальный предстaвитель МИД России Мария Захаровa укaзaлa министру инфрaструктуры Укрaины Влaдимиру Омеляну, который собрaлся «вновь поднять укрaинский флaг нaд Влaдивостоком», нa «чудовищность» его выскaзывaния. Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в интервью НСН обратил внимание на политические взгляды министра инфрaструктуры Укрaины Влaдимира Омеляна. Сенатор считает, что в них – причина агрессивных высказываний украинского министра в адрес России.

