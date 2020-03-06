Попытка взять президента в мужья предпринята в Иванове

От попыток смены формы правления в России предостерег Владимир Путин во время поездки в Иваново. По его словам, отказ от сильной президентской власти окажет негативное влияние на ситуацию в стране. «У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои большие в этой парламентской системе», — пояснил глава государства, приведя в пример Бельгию, где уже год не могут сформировать правительство. «А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто невозможно, губительно», — сказал Путин.

Там же, на встрече с представителями ивановской общественности, Владимир Путин развеял одно из предположений относительно того, что предложенные изменения в Конституцию, в частности, о статусе Госсовета, могут быть направлены на продление срока его полномочий во главе государства, но уже в иной должности. Как заявил Путин, его согласие возглавить Госсовет приведет к двоевластию в стране, что станет «абсолютно губительной ситуацией» для России.

«Мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, - вот, чего я боюсь, вот, чего я не хочу делать», - заверил Путин.

Правда, далее он высказал соображение, некоторым образом запутывающее ситуацию: «Сейчас, действительно, может быть, важнее стабильность, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, ресурсов, жирка, что называется, тогда совершенно точно нужно обеспечить сменяемость власти», - сказал Путин.

Во время посещения «города невест» президент получил «интересное предложение», по его же словам. Во время общения с жителями города Иваново у входа в детскую поликлинику молодая горожанка попросила президента взять ее замуж. «А возьмите меня замуж!» - прокричала она. Путин был несколько озадачен. Он перекинулся с ней парой фраз. Подробности диалога жительница Иваново чуть позже раскрыла. По ее словам, которые приводит «Лента.ру», президент сказал ей, что «это интересное предложение». Он успела передать Путину свою фотографию, на которой указан ее номер телефона. «Фотографию я передала, а там уже будет видно», — добавила девушка.

От оценки шансов на взаимность мы, конечно, воздержимся, но в соцсетях популярность барышни из Иваново точно взлетит. Да можно и за мемуары садиться, и над названием долго думать ей не придется: «Моя свадьба с Путиным. Как и почему она не состоялась».

