Москвичи решат, куда направить депутатскую зарплату собравшегося в Госдуму Нифантьева

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев, который намерен баллотироваться в Госдуму, заявил в своем телеграм-канале о готовности отказаться от депутатской зарплаты в случае своего избрания.

По его словам, за время его депутатства его зарплата составит порядка 20 миллионов рублей и этими деньгами смогут распоряжаться москвичи. Для решения вопроса о том, на какие цели использовать эти средства, будет создана общественная приемная на юге Москвы.

Общественник добавил, что на эти 20 млн рублей можно установить 500 уличных тренажеров или 20 хоккейных коробок. Он же будет помогать жителям административно в использовании этих средств.



