Москвичи решат, куда направить депутатскую зарплату собравшегося в Госдуму Нифантьева
Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев, который намерен баллотироваться в Госдуму, заявил в своем телеграм-канале о готовности отказаться от депутатской зарплаты в случае своего избрания.
По его словам, за время его депутатства его зарплата составит порядка 20 миллионов рублей и этими деньгами смогут распоряжаться москвичи. Для решения вопроса о том, на какие цели использовать эти средства, будет создана общественная приемная на юге Москвы.
Общественник добавил, что на эти 20 млн рублей можно установить 500 уличных тренажеров или 20 хоккейных коробок. Он же будет помогать жителям административно в использовании этих средств.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 711 / сут.
Умерли
98 033+293 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 280 / сут.
- Председателем ЦИК переизбрали Эллу Памфилову
- СМИ: в России мошенники решили нажиться на мошенниках
- Инфекционист не исключил всплеск коронавируса в Москве
- Президент Египта заявил о разблокировке Суэцкого канала
- Глава ФБК Жданов сообщил об аресте своего отца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru