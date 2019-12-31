Помпео в январе посетит Украину и Белоруссию

Официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что глава ведомства в начале января посетит ряд бывших республик Советского Союза, сообщает «Свободная пресса».

В период с 3 по 7 января 2020 года Помпео побывает в Белоруссии, Казахстане, Узбекистан, Украину и Кипр.

При этом первой страной в турне госсекретаря станет Украина. Ожидается, что Помпео подтвердит в Киеве подтвердит, что Вашингтон по-прежнему поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

В начале ноября Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает Украину в качестве «проекта США», над которым американцы работают уже «много лет», отмечает Ura.ru.

Ожидается, что в ходе своего предстоящего визита Помпео проверит, как реализуется реформа по борьбе с коррупцией, сообщает телеканал «360».

